Ex-Polizist erschoss 34 Menschen in thailändischem Kindergarten

Ein Ex-Polizist hat in einem Tagesheim für Kinder in Thailand ein Blutbad angerichtet. Der Mann erschoss mindestens 34 Personen, darunter 22 Kinder. Wie lokale Medien berichteten, flüchtete der 34-Jährige nach der Tat in der Stadt Nong Bua Lamphu in der Nord-Ost-Region des Landes nahe der Grenze zu Laos in einem Pick-up und tötete seine Frau, sein Kind und sich selbst.

Der Täter soll mit Schusswaffen und Messern bewaffnet gewesen sein und sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude mit dem Kindergarten verschafft haben. Dann habe er umgehend das Feuer eröffnet, hieß es.

Gerichtsprozess

Online-Berichten zufolge sei der Mann vor einem Jahr nach einem positiven Drogentest aus dem Polizeidienst entlassen worden. Medienberichten zufolge hätte er sich morgen vor Gericht verantworten sollen. Bei dem Schussattentat wurden laut Polizei außerdem zwölf Personen verletzt.

Obwohl viele Thailänder Waffen besitzen, kommt es in dem Land eher selten zu Massenschießereien. 2020 tötete ein Soldat bei einem Amoklauf mindestens 29 Menschen und verletzte 57. Auslöser für die Tat war ein fehlgeschlagenes Immobiliengeschäft.