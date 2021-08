Rechtsstreit: Polizei hörte das Gras wachsen

Der 54-jährige Pascal Novosel muss wieder ganz von vorne anfangen. Der Unternehmer produziert mit seiner Frau Dina in einer Halle in Wien-Liesing Nutzhanf. Eingesetzt wird das daraus gewonnene Öl unter anderem in der Kosmetik. Doch zwei Monate lang stand die gesamte Produktion. „Trotzdem hatten wir laufende Kosten wie etwa die Miete. Ich musste mich von Mitarbeitern trennen“, sagt er.