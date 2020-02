Rechnungshof kritisiert sinkendes Niveau bei Justizwache-Beamten

Auslastung 117 Prozent

Arbeit gäbe es genug, wie die Häftlingzahlen zeigen. Von 2015 bis 2019 stieg die Zahl der Häftlinge um 5,4 Prozent an. Die durschnittliche Auslastung in den Justizanstalten lag bei über 95 Prozent, einige Justizanstalten waren auch deutlich überbelegt. Beispiel Wien-Josefstadt: Da betrug die Auslastung im jahr 2018 sogar 117 Prozent.

Um diese Zahlen zu senken, empfiehlt der Rechnungshof neben dem Einsatz von Fußfesseln auch die Überstellung von Häftlingen in ihr Heimatland. Denn mehr als jeder zweite Häftling ist kein Österreicher.

Im Jahr 2018 wurden 142 Inhaftierte in ihre Heimat überstellt. Davon 136 Personen an Mitgliedstaaten der EU, drei an Serbien und jeweils eine an den Kosovo, Mazedonien und die Türkei.