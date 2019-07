Rechnungshof: Enorme Unterschiede bei Verkehrsstrafen in Österreich

Heftige Kritik an Österreichs Verkehrsstrafen übt der Rechnungshof in einem druckfrischen Bericht: Die Strafen sind in den neun Bundesländern viel zu unterschiedlich. Außerdem fehlt ein zentrales System, weshalb Wiederholungstäter nicht entdeckt werden.

Insgesamt nahmen Bund und ASFINAG sowie die Länder Niederösterreich und Oberösterreich im Jahr 2017 rund 310 Millionen Euro aus Verkehrsstrafen ein – ein Plus von rund 18 Prozent gegenüber 2013 (rund 263 Millionen Euro). Die Höhe der Strafen ist dabei Ländersache, auch wenn es eine Empfehlung des Innenministeriums gibt. An einer Vereinheitlichung versuchten sich in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Verkehrsminister, scheiterten aber am Widerstand der neun Bundesländer. Diese fürchteten um ihre föderalistischen Kompetenzen.