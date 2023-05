Raus in die Sonne: Zu Pfingsten hat es 25 Grad und mehr

Über den Bergen türmen sich mitunter am Nachmittag mächtige Quellwolken auf und vereinzelt bilden sich kleinräumige Regenschauer oder Gewitter. Der Wind weht schwach aus Nord bis Ost zu Frühtemperaturen von acht bis 14 Grad sowie zu Tageshöchsttemperaturen von 20 bis 26 Grad.

Dienstag: Kleine Schauerzellen, aber warm

Am Dienstag ändert sich an der Wetterlage wenig. Verbreitet scheint die Sonne, ehe sich mittags und nachmittags langsam einige Quellwolken bilden. Im Berg- und Hügelland steigt dadurch die Schauer- und Gewitterneigung etwas an, es entstehen aber eher isolierte, kleinräumige Schauerzellen.

Abseits der Berge bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Acht bis 15 Grad sind in den Morgenstunde zu erwarten, die Tageshöchsttemperaturen werden mit 20 bis 27 Grad prognostiziert.