Die Österreicher wollen zu Pfingsten Urlaub in Österreich machen

Rund ein Viertel von den Menschen in Österreich will zu Pfingsten wegfahren. Rund die Hälfte von diesen Menschen will in Österreich Urlaub machen. Das hat eine Umfrage ergeben.

Am beliebtesten für den Urlaub zu Pfingsten ist die Steiermark. An 2. Stelle liegt Kärnten. Oberösterreich liegt an 3. Stelle bei der Beliebtheit für den Pfingst-Urlaub.