Raucher-Eck soll Wirten helfen

Mit 1. November soll das Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft treten. Und damit steigt die Sorge der Gastronomen vor Konflikten mit Anrainern, wenn sie ihre Gäste zum Rauchen vor die Lokaltüre schicken müssen. Während bundesweit nun Nachtgastronomen das Gesetz über den Verfassungsgerichtshof kippen wollen, rüstet sich Mödling anders für den Tag X. Und könnte damit Konflikte erst recht schüren.

Eine eigene Raucherzone in der Brühlerstraße am Rande der Fußgängerzone soll die Situation entschärfen, so das Kalkül der Stadt. Denn seit Jahren gibt es in der Mödlinger Innenstadt immer wieder Anrainerbeschwerden wegen Lärmbelästigung. Viele Lokale haben daher ihr Abendprogramm drastisch reduziert. Mit dem Rauchverbot werden neue Anzeigen befürchtet.

Die Lösung im Detail: Die Wirte der umliegenden Lokale sollen ab September ihre Gäste bitten können, zum Rauchen diese Zone aufzusuchen. Sofern sie befürchten, sonst Probleme zu bekommen. „Es ist die einzige Möglichkeit“, sagt ein Lokalmitarbeiter hinter vorgehaltener Hand. Natürlich kann aber auch weiter legal auf der Straße vor dem Lokal geraucht werden.