Mödling: Offener Brief als Konfliktlösung in Gastro-Szene

Keine Spur von Nachbarschaftsfrieden: Wie berichtet, ist es gerade in jüngerer Vergangenheit in der Mödlinger Innenstadt immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen Gastronomen und Anrainern gekommen. Nach zahlreichen Anzeigen aus Lärmschutzgründen fühlten sich Wirte gezwungen, früher als erlaubt zuzusperren. Die Diskussion um die Belebung der Innenstadt stieß so auf neue Nahrung.

Vergangenen Montag haben sich Stadtchef Hans Stefan Hintner ( ÖVP) und Vertreter der Gastro-Szene der Innenstadt schließlich zusammengesetzt, um ein Maßnahmenpaket zu schnüren: Gemeinsam wolle man etwa einen offenen Brief an die Anrainer verfassen, um für mehr Verständnis gegenüber der Nachtgastronomie zu bitten.