Rat der Slowenen will Verankerung der Sprache in der Verfassung

Gestern vor 100-Jahren, kurz vor der Kärntner Volksabstimmung am 10. Oktober 1920, fiel in der Sitzung des Kärntner Landtages folgender Satz: „Die Kärntner Landesversammlung erklärt, dass sie den slowenischen Landsleuten ihre sprachliche und nationale Eigenart jetzt und allezeit wahren will.“

Eine „unverjährbare, politische Verpflichtung“ sieht der Obmann des Rates der Slowenen, Valentin Inzko, hinter diesen Zeilen. Er fordert in einer Aussendung, Slowenisch in der Landesverfassung als zweite Landessprache zu verankern. Und das soll nach Inzko „im Jubiläumsmonat Oktober, 100 Jahre nach dem Versprechen erfolgen.“ Inzko fordert das dort, wo es bereits bestehende „sinngemäße Regelungen gibt“ – also im Minderheitenschulbereich, im Bereich der Gerichtsbezirke, Amtssprachen und Ortstafel-Regelung. Der Obmann spricht davon, dass diese Änderung einen hohen symbolischen Wert hätte und das die Änderung mit keinerlei Kosten verbunden wäre.