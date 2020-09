Kärnten fordert vom Bund gesetzliche Regeln gegen GTI-Auswüchse

Widerstand kommt auch vom Tourismusverband Faaker See. Michaela Tiefenbacher, Vorsitzende des Tourismusverbandes Finkenstein am Faaker See, stellte am Montagabend in einer Aussendung fest: "Nach diesem Wochenende ist für mich klar: Es reicht!! Es kann nicht sein, dass naturliebende Gäste abreisen, weil sie in unserer Region nicht das vorfinden, was wir das ganze Jahr über bewerben." Die Situation spalte die Unternehmen, die sich rechtfertigen müssten, warum sie diese Gäste beherbergen.

Der Tourismusverband habe ein Konzept in der Schublade, das die Situation am Faaker See maßgeblich verändern würde. Die Idee sei es, eine Situation zu schaffen, die im Vorfeld eine klare Botschaft an die Gäste sende: "Wir sind keine Urlaubsdestination für Motorsport. Bei uns ist kein Platz für Straßenrennen, Gummi-Gummi usw. Wir wollen unsere Natur und unseren Lebensraum erhalten, für uns selbst und für unsere Gäste." Das Konzept will Tiefenbacher am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentieren. Man dürfe nicht warten, bis das nächste Treffen angesagt sei, sondern müsse jetzt handeln.