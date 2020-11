Rarität: Enigma wird in Wien versteigert

Sie ist vermutlich eine der genialsten Codierungsmaschinen, die jemals erfunden wurden. Und ihre Entschlüsselung war ein wesentlicher Faktor, dass die Alliierten im Zweiten Weltkrieg die Oberhand behalten konnten.

Erfunden wurde sie eigentlich bereits im Jahre 1918, zunächst war sie für die deutsche Kriegsmarine im Einsatz. Diese verhinderte einen Verkauf am freien Markt. Das Besondere an ihr war, dass sie de facto nicht zu entschlüsseln ist. In der deutschen Sprache sind nämlich gewisse Buchstaben – wie beispielsweise das E – enorm häufig.

Viele Codes lassen sich einfach entschlüsseln, weil jenes Zeichen, das am häufigsten vorkommt, eben immer für das E steht. Und so lässt es sich auch mit anderen Buchstaben machen.