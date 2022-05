Räuber wurde 13 Jahre nach der Tat zu mehrjähriger Haft verurteilt

Ein 35 Jahre alter Mann aus Bludenz ist am Mittwochvormittag am Landesgericht Feldkirch wegen zweifachen schweren Raubes sowie mehrerer Suchtmittelverbrechen und -vergehen zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die zwei dem Mann zur Last gelegten Überfälle liegen über zehn Jahre zurück. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

In einer Nacht im Jahr 2009 wurde die Shell-Tankstelle in Nüziders überfallen, zwei Jahre später die BP-Tankstelle in Bludenz. Bald war klar, dass es sich um denselben Täter handeln musste, doch die Ermittlungen blieben erfolglos.