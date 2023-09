Radfahrverbot in der Unteren Lobau: Hubertusdamm als Lösung?

Wege finden

Andreas Januskovecz, Leiter der MA 49 der Stadt Wien meinte, ein Vorschlag sei, dass man von Mühlleiten entlang des Nationalparks am Hubertusdamm einen Weg für Radler schaffen könnte, der bis zum Uferhaus führt. „Allerdings kam es bei den Gesprächen am Donnerstag noch zu keinen Ergebnissen. Es wird weitere Verhandlungen geben“, so der Leiter des Forstbetriebs.

Dazu müssen weitere Grundeigentümer des Damms wie etwa die Viadonau, die für den Hochwasserschutz zuständig ist, gehört werden.

Januskovecz bekräftigte gegenüber dem KURIER nochmals die Haltung der Stadt Wien: „Das Radfahrverbot in der Unteren Lobau gibt es schon seit der Errichtung des Nationalparks im Jahr 1996. Das wurde damals auch genau so mit allen Gemeinden besprochen.“ Ein Radweg, der auf offiziellen Karten der Stadt Wien zu finden war, „war ein Versehen. Die Karte war nur für einige Monate online“, so Januskovecz.ute brühl