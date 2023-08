Radfahrverbot in der Lobau: Anrainer fühlen sich betrogen

Abgemacht

Viele haben das Gefühl, dass sich die Politik nicht an Abmachungen hält, beklagt Wolfgang Böhme, Ortsvorsteher der Groß-Enzersdorfer Katastralgemeinde Mühlleiten, die direkt an die Lobau grenzt. Denn 1996, als das Gebiet in Wien und NÖ zum Nationalpark Donau-Auen wurde, klang das laut Böhme noch ganz anders. „Bewohner erinnern sich noch daran, dass man ihnen versprochen hat, dass sie das Gebiet genau so nutzen können wie vorher – etwa Rad fahren oder schwimmen. Denn die Angst war groß, dass man genau das nicht mehr tun dürfte, sobald die Lobau ein Nationalpark ist.“