Radfahrer: Mit Poolnudeln zu mehr Abstand

Was in Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien, Portugal und seit Kurzem in Luxemburg Standard ist, soll aus Sicht der Interessensvertretung Radlobby auch hierzulande Realität werden. Wer in diesen Ländern Radfahrer überholt, muss einen gesetzlich festgelegten Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Ein solches Maß fordert die Radlobby heute, Montag, bei einem Flashmob ein – und zwar mit zweckentfremdeten Poolnudeln.

Rund 100 Teilnehmer werden am Karlsplatz Schaumstoff-Schwimmhilfen auf ihre Räder klemmen und durch die Stadt fahren. So wollen sie den von ihnen gewünschten Überhol-Abstand visualisieren. Die Aktion stammt aus Toronto. Kanadische Radler fuhren dort mit Poolnudeln herum, um auf ihre Gefährdung im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Sie fanden auf der ganzen Welt Nachahmer – nun auch in Wien.