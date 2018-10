Auto- gegen Radfahrer: Zu wenig Abstand als Top-Unfallursache

Rad- gegen Autofahrer: In der Stadt, aber auch über Land kann der Platz eng werden. Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern massiv an. Das liegt auch am Boom bei Hobbysportlern. Die Zuschauerzahl von mehr als einer halben Million bei der Straßenrad-WM in Tirol hat erst im September die vorherrschende Begeisterung für den Freiluftsport unterstrichen.

Ein passionierter Radsportler ist auch Mario Terzic. Zu seinem 70. Geburtstag bezwang er in der französischen Provence den Mont Ventoux – drei Jahre später kann der Hobby-Radrennfahrer von Glück sprechen, noch am Leben zu sein. Am 11. Oktober wurde der Wiener bei einer seiner Ausfahrten auf der Neunkirchner Allee im südlichen Niederösterreich von einer 31-jährigen Autolenkerin mit Tempo 100 von hinten umgefahren. Terzic lag im Koma, das Schlüsselbein, die Hüfte und andere Knochen sind zertrümmert. Seine Carbon-Rennmaschine ist Schrott. „Wenn man sich die Rücksichtslosigkeit mancher Autolenker und Lkw-Fahrer ansieht, dann war es klar, dass so etwas irgendwann passieren muss“, sagt Terzic.

Als Kommandant der zuständigen Polizeiinspektion wurde Josef Grabner auf den verheerenden Unfall aufmerksam. Da der Polizist selbst Radrennfahrer ist, macht er zusammen mit dem Unfallopfer auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam.