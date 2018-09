Wieso sich kanadische Radfahrer Pool-Nudeln ans Fahrrad stecken

Verkehrssicherheit

Toronto ist für Fahrradfahrer ein gefährliches Pflaster. 93 Fußgänger und Radfahrer wurden in den vergangenen zwei Jahren in der kanadischen Hauptstadt im Verkehr getötet. Das berichtet die kanadische Tageszeitung Toronto Star. Im Juni jährte sich der Beschluss, die Verkehrssicherheit in Toronto im Zuge des Programms "Vision Zero" zu steigern, zum zweiten Mal. Mit der Initiative, die auch in anderen Teilen der Welt (unter anderem in Wien) zur Anwendung kommt, will Bürgermeister John Troy die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Fußgänger und Radfahrer bis 2021 auf Null reduzieren.

Zum Vergleich: In Wien kamen 2016 19 Personen im Straßenverkehr ums Leben. Damit zählt Wien zu den verkehrssichersten Großstädten Europas.

Bewusstsein und Sicherheit

Um bei Autofahrern ein verstärktes Bewusstsein für mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr zu schaffen und sich selbst zu schützen, befestigen nun immer mehr Radfahrer Pool-Nudeln an ihren Rädern. Das erhöht nicht nur die Sichtbarkeit. Autofahrer sind beim Vorbeifahren auch automatisch gezwungen, einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten. Auf Twitter berichten Radfahrer, die an der Aktion teilnehmen, von einem spürbaren Unterschied.