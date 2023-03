Radfahrer in Klagenfurt dürfen erstmals bei Rot abbiegen

In Klagenfurt ist nun an der ersten Ampelkreuzung die Möglichkeit für ein Rechtsabbiegen bei Rot für Radfahrer geschaffen worden. An der Kreuzung Pernhartgasse/Dr.-Hermann-Gasse wurde eine entsprechende Zusatztafel montiert, weitere Standorte werden geprüft, hieß es von der Stadtkommunikation. Die Maßnahme soll das Radfahren in Klagenfurt attraktiver machen.

"Rechtsabbiegen bei Rot für Radfahrende" wurde durch eine Novelle der Straßenverkehrsordnung im Herbst 2022 ermöglicht. Es gilt nur an Kreuzungen, an denen ein entsprechendes Hinweisschild angebracht ist, Radfahrer müssen aber trotzdem noch anhalten und sich vergewissern, dass ein gefahrloses Abbiegen möglich ist. In Wien sind bis April 160 Kreuzungen geplant, an denen Radfahrer bei Rot rechts abbiegen dürfen.