Prozess um tödlichen Tretbootunfall am Mittwoch in Graz

Der Tretbootunfall, bei dem im September 2021 in Feldkirchen bei Graz ein sechsjähriges Mädchen ertrunken und dessen achtjährige Schwester schwer verletzt worden ist, hat nun ein Nachspiel bei Gericht: Am Mittwoch müssen sich die Eltern und der Bootsvermieter wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung im Straflandesgericht verantworten. Der Prozess ist für einen Tag anberaumt.

Die afghanische Familie war am 4. September im Bereich der Freizeitanlage Auwiesen mit einem Tretboot unterwegs gewesen. Als sich das Boot in der Mitte des Flusses vor dem Staudamm Gössendorf befand, geriet plötzlich Wasser in den Innenbereich.