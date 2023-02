Konkret ging es um das Abzweigen von Diesel für die Baustelle, der dann schwarz an Landwirte in der Umgebung verkauft wurde. Baumaterialien wurden ebenfalls im großen Stil abgezweigt. Der Schaden ging in die Millionenhöhe.

Der Erstangeklagte, der bereits beim Prozess 2021 geständig war, blieb bei seiner Verantwortung. Er war es auch, der damals in der Untersuchungshaft "den Stein ins Rollen brachte" und zur Aufklärung der Machenschaften geführt hatte. Durch seine Angaben wurden auch mehrere andere Verdächtige überführt. Einer der sechs Angeklagten vom ersten Prozess wurde allerdings freigesprochen.