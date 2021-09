Prozess um gebrochene Spirale: "Schock war groß"

Ein „Musterprozess“ rund um defekte Verhütungsspiralen des spanischen Herstellers Eurogine ist am Donnerstag am Bezirksgericht Fürstenfeld in der Oststeiermark fortgesetzt worden. Es handelt sich um den ersten von möglicherweise mehreren Prozessen, die vom Verbraucherschutzverein (VSV) in einer Sammelklage eingebracht werden.

Rund 1.000 Frauen sollen sich bei dem Verein gemeldet haben. Am Donnerstag wurde jene Steirerin gehört, bei der eine eingesetzte Spirale brach.