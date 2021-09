Anti-Baby-Pille wird für Französinnen unter 25 kostenlos

Frauen unter 25 müssen in Frankreich künftig nicht mehr für die Anti-Baby-Pille zahlen. Die Kosten für die hormonelle Verhütung dieser Altersgruppe werde künftig die Krankenkasse übernehmen, so Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag auf dem französischen Sender France2. Konkret soll die Krankenkasse für alle "weiblichen Verhütungsmittel" aufkommen. Kondome fallen demnach wohl nicht unter die neue Regelung