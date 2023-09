Home Invasion: Acht Angeklagte sitzen in Graz vor Gericht

Der Staatsanwalt klagt Raub, Diebstahl, Körperverletzung und Freiheitsentzug an: "Das ist eine verabscheuungswüdige widerliche Tat."

Der Tipp kam vom Ex-Freund

Doch nicht alle acht Angeklagten sollen direkt im Haus gewesen sein: Vier Angeklagten wird vorgeworfen, im Dezember 2022 vermummt in das Einfamilienhaus eingedrungen zu sein, in dem die Steirerin alleine lebte. Den übrigen wird vorgeworfen, beim Transport geholfen oder den Tipp gegeben zu haben, dass in dem Haus einiges zu holen wäre.

Unter diesen Angeklagten ist auch ein Ex-Freund des Opfers, ein 48-jähriger Bosnier. Er soll verraten haben, wo der Tresor steht - eingemauert in einem Hasenstall. Außerdem soll er einen Zweitschlüssel zum Haus anfertigten haben lassen.