Proteste gegen Handymast vor Haustüre noch lange nicht verstummt

Stuhlfelden wehrt sich

Alarmiert ist auch Karoline Hörfarter aus Stuhlfelden im Salzburger Oberpinzgau: Weil ein Bauer in der Nachbargemeinde einen Vertrag nicht verlängert, sind Mobilfunkbetreiber jetzt auf der Suche nach einem neuen Standort für einen Handymasten. In die engere Wahl kam das Bauhofareal von Stuhlfelden. Das rief auch Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher (ÖVP) auf den Plan: „Ich habe mich dagegen ausgesprochen“, informiert sie und kritisiert, dass die Gemeindepolitik nur wenig Möglichkeiten habe, in Pläne für Mobilfunk (Bundesgesetz) einzugreifen. Die Sorgen vor gesundheitlichen Folgen in der Bevölkerung versteht sie, betont aber gleichzeitig: „Es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir brauchen die Digitalisierung, niemand will die Infrastruktur aber bei sich haben.“ Der Mobilfunkbetreiber soll schließlich ein Grundstück der Bundesforste ins Visier genommen haben. Auch dort gab es Proteste.

Auf einen guten Internet-Empfang will man im Jahr 2022 aber wohl auch im Oberpinzgau nicht verzichten. Karoline Hörfarter pocht auf Alternativen: „Gut ausgebaute Glasfasernetze bilden die Grundlage für eine strahlungsarme Mobilfunkversorgung. Die Lockdown-Phasen in der Corona-Pandemie sind für mich kein Argument für noch mehr Digitalisierung.“