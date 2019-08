Bürger demonstrieren gegen Handy-Mast der ÖBB

Weil die ÖBB nahe der Freizeitanlage Haag an der Westbahn im Bezirk Amstetten einen 30 Meter hohen Handy-Sendemast errichten will, gehen in der Stadt im Mostviertel seit eineinhalb Jahren die Wogen hoch.

1200 Bürger haben sich mit ihren Unterschriften gegen das Projekt gestellt. Am Dienstagmorgen rief die Bürgerinitiative „ HaagGegenMast“ zum Protest gegen das Projekt auf. Rund 70 Demonstranten zeigten ihren Umut gegen das Projekt.