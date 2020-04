Coronavirus: 5G-Handymast vor Krankenhaus angezündet

So auch passiert vor dem NHS Nightingale Krankenhaus in Birmingham. Wie die britische Zeitung "The Guiardian" berichtet, wurde der Mast vor dem Krankenhaus am vergangenen Wochenende Opfer der Verschwörungstheoretiker. Nick Jeffery, der Chef von Vodafone UK, erklärte in einer Aussendung, dass der Mast das Krankenhaus versorgt und mittlerweile insgesamt 40 Masten in ganz Großbritannien zerstört wurden.

"Selbstsüchtige Aktion"

"Es ist herzzerreißend genug, wenn Familien nicht am Bett ihrer schwerkranken Liebsten sein können", sagt Jeffrey in einem Post auf LinkedIn. "Aber es ist noch schlimmer, wenn den Familien dann sogar ein Anruf oder ein Videoanruf verwehrt bleibt. Und all das nur, wegen so einer selbstsüchtigen Aktion von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern."