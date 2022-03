Protest mit Straßenkreide gegen die Belästigung von Frauen

„Ich war zwölf und er 40. Er hat mich verfolgt und gewichst.“ Oder: „Hier hat mir ein Typ unter den Rock gegriffen.“ Diese Sätze hat die Gruppe „Catcalls of Vienna“ mit Kreide auf Straßen in Wien geschrieben – und zwar an jenen Orten, an denen die geschilderten Übergriffe auch tatsächlich stattgefunden haben.

Der erste etwa beim Donauzentrum, der zweite vor dem Lokal Flex. „Ankreiden“ nennen die Aktivistinnen die Aktion. Seit rund einem Jahr schreiben sie pro Woche einen Übergriff – für die Öffentlichkeit gut sichtbar – auf.

Anonym

Jede Frau kann ihre Geschichten an die „Catcalls of Vienna“-Gruppe schicken, zum Beispiel per eMail an catcallsofvie@gmx.at. Diese verwenden die Einsendungen anonymisiert. „Catcalling“ bezeichnet übrigens Nachpfeifen und anzügliche Zurufe in der Öffentlichkeit – in manchen Ländern Europas ist das sogar strafbar.