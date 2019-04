Prominente sind in Wiener Spitälern keine Ausnahme

Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 liegt die österreichische Medizin im weltweiten Vergleich auf Platz 13. Kein Wunder, dass heimische Ärzte bereits einige Prominente erfolgreich behandelt haben.

Diese begeben sich aber nicht immer freiwillig in österreichischen Krankenhäuser – so etwa der 2016 verstorbenen Popstar George Michael. Er zog sich 2011 vor seinem Konzert in Wien eine Lungenentzündung zu. Daraufhin lag er für drei Wochen im Wiener AKH im Koma.

Die Behandlung war erfolgreich: Er kehrte nach London heim und holte das Wiener Konzert ein Jahr später nach.