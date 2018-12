Niki Lauda: „Die Lunge läuft wie ein Glöckerl"

Lauda wird seine restlichen 25 Prozent ebenfalls an Ryanair verkaufen. Er kann seinen Anteil laut Vertrag in drei Jahren an Ryanair abgeben, die irische Airline-Gruppe kann ihrerseits gegenüber Lauda eine Option ziehen (Call und Put).

Derzeit wird diskutiert, ob Lauda vorzeitig aussteigt. Wie er das Abenteuer Laudamotion finanziell bilanziert, kann jetzt noch nicht beurteilt werden, da der Preis auch abhängig ist vom Börsenkurs der Ryanair.

"Bleibe der Chairman"

Unabhängig davon „bin und bleibe ich Chairman von Laudamotion“, betont Lauda. Derzeit ist Laudamotion eine GmbH ohne Aufsichtsrat. Neben Lauda sind noch Andreas Gruber und seit September der von Ryanair entsandte Casey Colin in der Geschäftsführung.

Darüber wird Laudamotion von einem Gesellschafter-Ausschuss gesteuert. Im Gegensatz zu einer AG haben die Eigentümer bei einer GmbH direkten Durchgriff auf das Management. Im Ausschuss sitzen Lauda (als Boss) sowie O‘Leary als stellvertretender Chef und David O’Brien, Chief Commercial Officer der Ryanair.

Im Jänner ist geplant, dass Lauda auch offiziell die Position des Chairman of the Board übernimmt, die einem Verwaltungsratspräsidenten entspricht. Die GmbH wird daher für ein Board-System (Mischung aus operativen Managern und Aufsichtsräten) umgebaut. Vize-Chairman soll O‘Leary werden. Der Ryanair-Chef hat Lauda gebeten, weiterhin als Nummer eins an Bord zu bleiben. Es sei von Beginn an klar gewesen, dass Lauda nicht ins operative Tagesgeschäft geht.