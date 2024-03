Probebohrung bestätigt: Es gibt Erdgasvorkommen in Molln

Ende Februar hat der australische Konzern ADX in Molln, Bezirk Kirchdorf, mit Probebohrungen begonnen. Im Nahbereich des Nationalparks Kalkalpen wurden große Erdgasvorkommen vermutet.

Am Sonntag, 17. März, erreichte die Bohrmannschaft die Endtiefe von 1.733 Metern und kann bestätigen: Es gibt Erdgasvorkommen in Molln. Kondensatreiches Erdgasvorkommen liegt in der vorhergesagten Tiefe von 1.452 bis 1.567 Metern und muss nun – vor Abschluss der Bohrarbeiten – weiter vermessen und evaluiert werden.