Gasbohrung in Molln: Greenpeace zieht vor Gericht

Die ADX Vie GmbH - eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy - will noch in diesem Winter mit Gas-Probebohrungen in Molln (Bezirk Kirchdorf) im Nahbereich des Nationalpark Kalkalpen starten.

Alle Bewilligungen liegen vor

Montanrechtlich war die Probebohrung bereits genehmigt. In der Vorwoche kam dann auch grünes Licht von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich. Damit hat ADX alle Bewilligung beisammen.

