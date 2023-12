Gas-Probebohrungen in Molln: Erste Bagger angerollt

Während Greenpeace gerade Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht Oberösterreich gegen die geplante Gas-Probebohrung einreicht, verliert das Unternehmen ADX keine Zeit.

Im Jaidhaustal in Molln rollten am Dienstagmorgen bereits die ersten Bagger an, um mit den Bauarbeiten an der Bohrstelle zu beginnen.

