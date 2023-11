Gasbohrung in Molln: 250 Teilnehmer bei Demonstration

Die Biodiversität im Naturschutzgebiet wäre durch ein profitgetriebenes Unternehmen gefährdet, lautet der Tenor. „ADX Energy Ltd. scheint nichts anderes zu sein als eine spekulativ tätige Briefkasten-Firma. Die australische Mutter-Gesellschaft ist ein Briefkasten an einem Straßen-Café und existiert faktisch genau so wenig wie die diversen Tochter-Firmen. Angegebene Mail-Adressen sind Fakes und werden automatisch an eine Wiener Adresse umgeleitet“, so die Bürgerinitiative.

➤ Mehr zum Thema: Gasbohrung in Molln: "Ich will kein zweites Hainburg"

Man erwarte, dass die Mitglieder der oberösterreichischen Landesregierung - vor allem Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner diesem Treiben ein Ende setzen, heißt es in einer Aussendung von ProNaturSteyrtal.