Innsbruck: Waffenverbotszone, aber Kontrolle nur bei Verdacht

Die steht damit in Österreich vorerst alleine auf weiter Flur. „Da es in Wien nicht einen bestimmten Ort gibt, an dem stets Messerangriffe oder dergleichen stattfinden, und man eine derartige Zone nicht über die ganze Stadt erstrecken kann, ist eine solche derzeit nicht angedacht“, heißt es etwa von der Polizei in der Bundeshauptstadt. Auch in den Großstädten Graz und Linz sind vorerst keine Waffenverbotszonen angedacht.

Im Auftrag von Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) sollen die Landespolizeidirektionen nun mögliche Orte für temporäre Verbotszonen prüfen und gegebenenfalls einrichten, hieß es in einer Aussendung am Montag.

Die Innsbrucker Bögen unter dem zum Bahnhof führenden Viadukt haben sich ab den 1990er-Jahren zum Brennpunkt des Nachtlebens entwickelt. Das Klientel der rund 70 Lokale ist höchst unterschiedlich.

Wie in Ausgehvierteln nicht unüblich, kam es in den Nachtstunden immer wieder auch zu Auseinandersetzungen. „Abgesehen von dem tragischen Vorfall am Wochenende hat es zuletzt aber vermehrt Raubüberfälle und Gewaltdelikte gegeben, bei denen Waffen, wie etwa Messer, oder andere gefährliche Gegenstände im Spiel waren“, sagt Sprenger.