Preise steigen, doch die Sonne senkt die Stromrechnung

Strom wird billiger

30 davon gibt es schon in der Landeshauptstadt, weitere 17 sollen laut Energie Graz heuer noch dazukommen. Anschaffungskosten fallen in dem Fall für die Kunden nicht an, denn die Energie Graz betreibt diese Anlagen. Der dadurch erzeugte Strom wird dann aber günstiger angeboten als jener aus dem öffentlichen Netz, laut Hannes Linder fährt man derzeit um zwölf Cent pro Kilowattstunde günstiger. Ein durchschnittlicher Haushalt kann rund 30 Prozent des gesamten Energiebedarfs mit dem Sonnenstrom decken. Auf das Jahr gerechnet wäre dies bei den aktuellen Tarifen eine Ersparnis von 90 Euro. Sowohl Bund als auch Stadt Graz fördern den Bau solcher Anlagen mit Zuschüssen.

Parallel dazu läuft auch das etwas ältere Beteiligungsmodell „Solar-Anleger“. Interessierte zahlen dabei für einzelne Module an Fotovoltaikanlagen, die der Konzern unter anderem auf einer Messehalle oder am Dach eines Einkaufszentrums errichtet hat, ein Paneel kostet 650 Euro. Dafür erhält man dann einen Naturstrom-Bonus: Bei einem Modul beträgt dieser Bonus 3,3 Prozent oder 21,5 Euro jährlich. Bisher sind 700 Kunden eingestiegen, 6.400 Module wurden verkauft. Will man aus der Beteiligung aussteigen, erhält man das investierte Geld zurück.

Das Interesse nach solchen Alternativen sei jedenfalls gestiegen, bestätigt die Energie Graz: Schon seit Herbst 2021 habe die Nachfrage um 30 Prozent zugenommen.