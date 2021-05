Post-Covid-Therapie: „Man will wieder funktionieren“

Fischer musste das am eigenen Leib erfahren. „Nach einem Bandscheibenvorfall braucht es eigentlich Kräftigung, aber durch die Corona-Erkrankung war daran nicht zu denken. Ich konnte mich ja nicht einmal alleine anziehen“, berichtet die 59-Jährige. Die Symptome seien ähnlich einer schweren Lungenentzündung gewesen – aber auch noch Wochen danach war sie irrsinnig geschwächt.

Keine Fließband-Medizin

Hier liegt laut Wiederer der springende Punkt: „Normalerweise hält man sich in der Reha an die Grundprinzipien der Trainingslehre, das kann man mit Post-Covid-Patienten nicht. Das ist keine Fließbandmedizin, wir müssen uns individuell auf die Menschen einlassen.“ In Baden kümmern sich 108 Mitarbeiter um etwa genauso viele Patienten. Drei bis fünf Wochen sind die meisten von ihnen in Behandlung und machen dabei teils erstaunliche Fortschritte. Fischer ist ein Paradebeispiel: „Nach den ersten Tagen bin ich abends todmüde ins Bett gefallen, nach Woche drei konnte ich 16 Kilometer walken.“ Nur einen Monat vorher hatte die Lehrerin noch Probleme, Milch und Eier nach Hause zu tragen.