Diagnose Corona: Der Kampf zurück ins Leben

Am 5. Dezember änderte sich das Leben des Hobbysportlers schlagartig: „Ich hab’ es plötzlich nicht mehr aufs Klo geschafft. Ich bekam keine Luft. Ich sagte zu meiner Frau, ruf die Rettung“, erinnert sich der Salzburger zurück. Die Diagnose im Krankenhaus: Corona.

15 Tage lag er letztendlich im Tiefschlaf. Elf davon musste er mit einer extrakorporalen Membranoxygenierung (ECMO) beatmet werden. Resultat der Erkrankung: Er konnte weder schlucken noch gehen.

„Die Ärzte im Krankenhaus waren sehr dahinter, dass ich sofort in eine Reha komme“, erzählt Schernthaner. Und so kam er für vier Wochen ins Rehazentrum der Pensionsversicherungsanstalt in Weyer .

Individuelles Programm

Per Belastungstest wurde er kategorisiert und bekam sein maßgeschneidertes Programm. Oberste Priorität: Muskelmasse aufbauen. „Die Kraftkammer hat mir besonders geholfen“, sagt Schernthaner.