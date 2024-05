Planschen mit Plan: Wie Gemeinden die Pool-Befüllung regulieren

Wasser wird nicht nur in Südeuropa, sondern auch hierzulande zu einer knappen Ressource. Am meisten verbraucht die Industrie, gefolgt von der Bevölkerung. Am wenigsten benötigt die Landwirtschaft. Wenn aber Ressourcen schwinden und gleichzeitig der Verbrauch ansteigt, werden regional und saisonal Nutzungskonflikte entstehen, das attestierte bereits die Studie “Wasserschatz Österreichs“, die im Jahr 2021 veröffentlicht wurde.

Der Sommer steht vor der Tür und somit auch die Vorfreude auf den Badespaß. Und dabei ist man in unserem Land gerne unter sich. Aktuell gibt es in ganz Österreich rund 200.000 private Pools, Tendenz steigend. Denn nach der Corona-Krise macht sich wieder ein Aufwärtstrend bemerkbar. Damit geht auch erneut die Diskussion um den Wasserverbrauch einher.

Engpässe vermeiden

Das gleichzeitige Befüllen von privaten Pools hat in der Vergangenheit zu Beginn der Badesaison bereits an einigen Orten in Österreich zu Engpässen in den Trinkwasserversorgungssystemen geführt. Um dies zu verhindern, starten der Österreichische Verband der Schwimmbadwirtschaft (ÖVS) und die österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) eine Informationskampagne zur effizienten Befüllung privater Pools.

Ziel der „ressourcenschonenden Pool-Kampagne“ sei es, politische Entscheidungsträger, Gemeinden und Poolbesitzer zu informieren, um Mangelsituationen in der Wasserversorgung zu verhindern und zugleich Nutzungskonflikten entgegenzuwirken. Am Beispiel der steirischen Gemeinde Kraubath an der Mur werde deutlich, dass das Konzept des Wassermanagements gut funktioniert. Die Gemeinde halte sich bereits seit mehr als 20 Jahren an einen Poolbefüllungsplan, laut Bürgermeister Erich Ofner gebe es seitdem keine Engpässe mehr.