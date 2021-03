Polizist betrank sich im Dienst: 2.000 Euro Geldbuße

An Einsicht ließ es der Beamte fehlen. Seinem Kollegen, der ursprünglich an einen Schlaganfall dachte, erklärte er: „Red ma Tacheles, gib ma an 109/2er (Belehrung, Ermahnung, Anm.), mi hoit der X ab. Wiast scho schaun, wos d’ davon host.“ Wenig später meldete er sich krank.

Besonders bitter: Der dienstführende Beamte unterrichtet auch. Er hätte an diesem Tag ebenfalls noch unterrichten sollen, ein schriftlicher Test war geplant. Der musste abgesagt werden.

Die Disziplinarbehörde kam zu dem Schluss, dass der Mann eine besondere Vorbildfunktion hat, und wertete den Zwischenfall als schwere Dienstpflicht-Verletzung. Allerdings hielt man ihm auch zugute, dass sein Verhalten „seinem psychischen Zustand, resultierend aus massiven unverschuldeten finanziellen Verlusten und privaten Umständen, geschuldet“ sein. Dennoch sei ein „rechtmäßiges Alternativ-Verhalten zumutbar gewesen“.

Der Polizist wurde zu einer Geldbuße von 2.000 Euro verdonnert – aus generalpräventiven Gründen.