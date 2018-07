Polizeipferde: Überteuerter Einkauf?

„Dorian“ und „Ludwig“ stehen bereits im Stall der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, nun ist „Captain Morgan“ dazugekommen. Auch wenn noch offizielle Sättel und Zaumzeug fehlen, wächst die Reiterstaffel nun langsam, aber stetig an. Damit gibt es auch für die drei Reiterpolizisten langsam etwas anderes zu tun als nur den Stall in Schuss zu halten.

Doch zu welchem Preis? Laut Kleiner Zeitung freut sich die 24-jährige Kärntnerin Lisa Maria Ruhdorfer, dass sie „vom Ministerium etwas mehr bekam, als so ein Wallach normalerweise kosten würde“. Die Junior-Chefin hat das Pferd vergangenen Freitag persönlich an den Ausbildungsleiter und den zuständigen Kabinettsmitarbeiter von Innenminister Herbert Kickl.