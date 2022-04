Polizeihund Camille auf der Jagd nach dem Bösen

59.630 Einsätze mit Polizeidiensthunden gab es im Jahr 2021. Drei Viertel davon entfielen auf den Objekt- und Personenschutz. Häufig zum Einsatz kommen die Hunde auch bei der Suche nach Drogen (4.080 Einsätze), nach Personen (3.646 Einsätze) und nach Sprengstoff

(1.848 Einsätze)

390 Polizeihunde gibt es aktuell in ganz Österreich. Die meisten davon in Wien (89), Niederösterreich (64) und der Steiermark (48).

In Strebersdorf wurden im Jahr 2021 insgesamt 273 Polizeihunde ausgebildet. 230 befanden sich in Grundausbildungslehrgängen, weitere 43 in Überprüfungs- bzw. Fortbildungslehrgängen.

Strebersdorf ist österreichweit eines von zwei Ausbildungszentren für Polizeihunde. Das zweite befindet sich in Bad Kreuzen in Oberösterreich.