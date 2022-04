Wiener Polizei fahndet nach zwei unbekannten Tankstellen-Räubern

In der Nacht auf Freitag wurde eine Tankstelle in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling ausgeraubt. Zwei vorerst unbekannte Männer sollen jeweils mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet gewesen sein. Nach Angaben einer Angestellten haben die Täter die Tankstelle gegen 2 Uhr betreten, sie bedroht und Bargeld gefordert.

Die Unbekannten konnten Bargeld und Zigaretten rauben und in Richtung Gierstergasse flüchten, verletzt wurde niemand. Eine Sofortfahndung durch die Polizei blieb erfolglos.

Polizei bittet um Hinweise

Der eine Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen 1,70 und 1,75 m groß, dünne Statur, ausländischer Akzent, weiße Haube, schwarz-roter Pullover, dunkle Jeans, schwarze Schuhe, weiße Handschuhe, weiße FFP2-Maske. Er hielte eine Handfeuerwaffe in der Hand.

Sein mutmaßlicher Komplize ist ebenfalls zwischen 1,70 und 1,75 m groß und dünner Statur, mit ausländischem Akzent. Er trug eine beige Schiebermütze, einen schwarzen Pullover und Jacke, beige Hose, schwarze Schuhe, schwarzes Tuch über dem Gesicht. Der Mann hatte eine Handfeuerwaffe sowie ein Messer bei sich .

Das Landeskriminalamt Wien - Außenstelle Süd - hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.

