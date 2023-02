Polizei zerschlägt kriminelles Netzwerk: Elf Festnahmen nach Suchtmittelhandel

Auch einen 30-jährigen Slowenen nahmen Polizisten noch am selben Abend des zuvor genannten Zugriffs am Parkdeck eines unweit entfernten Einkaufszentrums fest. Er soll kurz zuvor Suchtmittel in die besagte „Bunkerwohnung“ geliefert haben. Bei ihm stellten Polizisten knapp 40.000 Euro Bargeld sicher. Der Mann zeigte sich in der Folge geständig, im Zeitraum Juni bis August 2022 rund 40 Kilogramm Cannabiskraut von Slowenien aus nach Graz geliefert zu haben. Eine Komplizin (25) wurde ebenso festgenommen.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz kam es in den darauffolgenden Wochen schließlich zur Festnahme von insgesamt vier weiteren Tatverdächtigen. Zwei Grazerinnen im Alter von 23 und 25 Jahren stehen im Verdacht, Beitragshandlungen beim Verkauf der Suchtmittel geleistet zu haben. Beide zeigten sich nicht geständig. Auch einen offensichtlichen Haupttäter (22) und einen 18-Jährigen nahmen Polizisten fest. Zweitgenannter soll beim Portionieren und Verpacken sowie teilweise beim Verkauf mitgewirkt haben. Beide Männer zeigten sich ebenso nicht geständig.

Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Causa sind nun abgeschlossen. Ermittler gehen davon aus, dass die Tätergruppe in Summe zumindest 60 Kilogramm Cannabiskraut im Straßenverkaufswert von rund 600.000 Euro importiert und in Umlauf gebracht hat. Zahlreiche der überwiegend in Graz wohnhaften und nicht einschlägig vorbestraften Tatverdächtigen wurden der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Festgenommene wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Vier der insgesamt elf Tatverdächtigen befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft, wo sie auf ihr Strafverfahren warten.