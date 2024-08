Spezialeinheiten-Chef: "Streifenpolizisten sind die Krone der Schöpfung"

"Die Frage, die sich damals gestellt hat, war: Wie hätte das Szenario ausgeschaut, wenn es außerhalb von Wien passiert wäre? Da muss man ehrlich sagen, gab es zwischen der Anti-Terroreinheit Cobra und dem Regeldienst, einfach Luft in den Bundesländern", erklärt Albrecht. Nachsatz: "Das ist keine Mini-WEGA in den Bundesländern. Die WEGA war nur das Muster."

Zur Erklärung: Die SRK setzen sich aus den Schnellen Interventionsgruppen (SIG) und den Bereitschaftseinheiten (BE) zusammen. Die neuen Einheiten wurden nach dem Terroranschlag vom 2. November 2020 in Wien, bei dem vier Menschen starben, nach Vorbild des WEGA-Modells gegründet. Jener Truppe, die es innerhalb von nur neun Minuten schaffte, die Terrorlage zu beenden.

Mit Albrechts symbolischen "Stadion" ist die Steuerung der Spezial- und Unterstützungseinheiten für ganz Österreich gemeint. Dazu zählen neben der WEGA auch die Schnellen Reaktionskräfte (SRK) , die es seit 2021 in allen Bundesländern gibt.

Eine klare Lanze bricht Albrecht dabei für den Streifenpolizist : "Für mich ist der Streifenpolizist, die Krone der Schöpfung. Weil er einfach alles machen muss. Schnell reagieren, flexibel sein – aber irgendwann stoßen auch diese Kolleginnen und Kollegen an ihre Grenzen. Weil irgendwann die Notwendigkeit da ist, einen Täter zu überwältigen, oder eine taktische Konzeption anzuwenden."

Streifenpolizist vs. Sondereinheit

Dass die WEGA dabei in der Vergangenheit bei Wiener Streifenpolizisten nicht immer nur mit Liebe empfangen wurde, ist Albrecht, der von 1995 bis 2023 Teil der Spezialeinheit war, durchaus bewusst.

Und dann kommt er wieder, der Fußballvergleich: "Beim Fußball kann der Tormann auch nicht am Feld stehen und Innen- und Außenverteidiger gleichzeitig spielen."

"Ich will das nicht ausreizen und sagen, die Gewalt und die Gefahr steigt. Aber klar ist, dass die Anforderungen für Polizisten vielfältiger geworden sind. Oder anders formuliert: Vom Friedensrichter zum ultimativen Endgegner, stellen wir mittlerweile alles dar. Und das wird am Ende für die Streifenkollegen natürlich viel", erklärt der 59-Jährige, der die Entwicklung in der Polizei wieder in Richtung Spezialist, denn Generalist verortet.

Bleibt die Frage, ob der "normale Streifenpolizist" in den Bundesländern nicht mehr ausreicht?

Was der Spezialist dennoch brauchen würde, ist ein Generalisten-Hirn. "Selbst als Spezialpolizist darf man sich nie zu schade sein, jemanden den Weg zu erklären."

Dass die SRK in den Bundesländern dabei vor allem in Ballungsräumen zum Einsatz kommen, ergebe sich laut dem Ex-WEGA-Chef allein aus einem Grund heraus: Anonymität.

"Es gibt Polizeidienststellen in Österreich, wo erfahrungsgemäß der Polizist seine Pappenheimer einfach kennt. Ich will keine Stereotypen bedienen, aber wenn der Huber-Bauer mit der Heugabel durchdreht, braucht es keine SIG, sondern dann kennt der Polizist den Betroffenen so gut, dass er ganz anders eingegriffen kann, weil es ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation gibt."

Verhältnis zur Cobra

Als oberster Chef der Spezialkräfte gilt es nun wohl nur mehr zu klären, wie eigentlich das Verhältnis zur Anti-Terroreinheit Cobra ist? "Früher waren WEGA und Cobra wie Hund und Katz. Aber nun ist das ganz anders. Das hängt auch mit der jahrelangen Zusammenarbeit und dem gegenseitigen Respekt zusammen. Mittlerweile wird auch zwischen den Führungskräften herumgeblödelt", sagt Albrecht.

Um dann in typischer Manier zu enden: "In etwa so, wie zwischen Herbert Prohaska und Hans Krankl."