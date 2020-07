Polizei und Grüne: "Ein traditionell schwieriges Verhältnis"

Wie viele Ressourcen braucht es?

Ein, zwei Dutzend Leute werden wir schon brauchen in Wien. Dann muss man sich auch überlegen: Wie machen wir das in den Bundesländern. Machen wir dort Außenstellen? Der Großteil der Vorwürfe wird aber in Wien passieren. Einfach weil es hier die meisten kritischen Einsätze gibt.

Wie weit sollten Organisationen wie Amnesty International oder das Boltzmann Institut eingebunden sein?

Bei der Konzeption sollten sie eingebunden sein. Und man sollte den laufenden Betrieb mit der Zivilgesellschaft begleiten als Spiegel. Im Regierungsprogramm haben wir die Formulierung „multiprofessionell“. Das heißt, dass in dieser Stelle nicht nur Polizisten arbeiten sollten, sondern auch Sozialarbeiter, Psychologen, Mediziner. Da ist einiges denkbar und das halte ich auch für ganz wichtig um einen größeren Blickwinkel zu kriegen.

Würden Sie einem Klienten raten, einen Polizisten anzuzeigen?

Ich würde ihm das nicht blindlings raten. Ich würde seine eigene Situation mit ihm abklären und den Sachverhalt. Gibt es Zeugen? Videos? Wo war das? Wie steht er selber da? Ist er darauf eingestellt, dass so ein Verfahren ein Jahr dauern kann? Dass er im Worst Case als Beschuldigter geführt wird… Im Moment ist es nicht so, dass man sagen kann: ,Geh hin, mach eine Anzeige. Dir passiert nichts.' Das ist kein österreichisches Spezifikum. Aber auch kein Idealzustand.

Mehren sich Polizeiübergriffe?

Nein, ich glaube, die Videos werden mehr. Das ist fast schon ein Reflex. Und es gibt mehr Überwachungskameras, die du auswerten kannst. Grundlegendes Problem der Polizeiarbeit ist ja, dass jeder einzelne Polizist in Wahrheit vor einer unmöglichen Anforderung steht. Er muss das Recht durchsetzen auch bei Menschen, die sich wehren. Er muss unter Umständen Waffen einsetzen. Man bräuchte schon die Verfassung eines Zen-Buddhisten, um das tun zu können, ohne dass der Adrenalinspiegel steigt. Und in der Sekunde, wo der Widerstand überwunden ist, muss der Polizist umschalten. Er ist für Leib, Leben und Gesundheit der Person verantwortlich. Das sind sehr hohe Anforderungen an das Individuum Polizist. Das musst du einmal können… Ich könnte es nicht.

Wie viel ist von der Ära Kickl übrig geblieben?

Nicht so viel. Aber es sind ein paar Dämme gebrochen. Es waren Dinge tabu, die es dann nicht mehr waren. Aber die schon lange da waren…. Etwa ein bestimmter rassistischer Sprachgebrauch. Das wieder zurück zu drängen dauert. Da erlebe ich den Nehammer deutlich anders. Als Die Vorfälle in Favoriten Thema geworden sind, die Verve mit der er da reingegangen ist: ,Die Polizei hat das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit zu schützen und das tun wir auch….' Das hätten Sie von einem Kickl nicht gehört.

Wie tun sich Polizisten mit Grünen?

Das ist ein traditionell schwieriges Verhältnis. Das geht zurück auf unsere Geschichte, Stichwort Hainburg. An der Wurzel der Grünen liegt zum Teil eine massive Auseinandersetzung mit der Polizei. Das hat das Verhältnis bis jetzt belastet. Das würde ich gerne ändern. Das sage ich jetzt als Grüner: Ein Staat ohne Polizei kann nicht existieren.

Wie ist Ihr persönlicher Zugang zur Polizei?

Vor unserem Gespräch habe ich einiges Revue passieren lassen…. dass ich zum Sicherheitssprecher der Grünen werde, ist irgendwie ironisch. Mit 25 Jahren war ich deutlich auf der anderen Seite.

Was meinen Sie?

Da hab‘ ich mich ein Jahr lang in Westberlin in der Szene von Hausbesetzern und Autonomen herumgetrieben. Damals hätte ich mich schon als dezidierten Gegner der Polizei bezeichnet. Das waren „die anderen“. Nicht unbedingt die Feinde, aber schon sehr weit weg. Es gab ein ganz profundes Misstrauen. Das hat sich mit den Jahren im Menschenrechtsbeirat deutlich gewandelt. Ich habe sehr viele grundvernünftige Polizeibeamte kennen gelernt und hatte die Gelegenheit, mit ihnen zu reden. Da sind sehr reflektierte Menschen dabei. Diese Erfahrung ist nicht selbstverständlich. Vor drei, vier Wochen bei den Übergriffen in Favoriten… am dritten Tag der Demonstrationen bin ich dort auch hingefahren. Weil ich mitbekommen habe, hier gibt es nicht nur Brösel, sondern auch Beschwerden, dass die Polizei zu wenig eingreift…. Und was ich da wahrgenommen habe: Ein großes Aufgebot der Polizei hat linke Demonstrantinnen und Demonstranten geschützt vor den Übergriffen von Nationalisten und Rechtsextremen. Das hätte dem Bild, das ich als junger Mensch von der Polizei hatte, diametral widersprochen. Mit 25 war das nicht in meiner Vorstellungswelt. Da waren das die Bullen.