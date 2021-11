Polizei-Reform: Flugpolizei wird Teil der Cobra-Direktion

Baulich ist angerichtet

Denn kommt es zu besonders gefährlichen Szenarien, werden die Spezialisten des Einsatzkommandos mittels der Eurocopter transportiert. Der Wunsch der Eingliederung der Flugpolizei vonseiten der Anti-Terror-Einheit besteht seit Langem. Baulich sind die Pflöcke für die Zusammenführung bereits eingeschlagen. Im Herbst 2022 soll die Flugeinsatzstelle der Polizei von der Ruckergasse in Meidling in ihre neue Zentrale nach Wiener Neustadt übersiedeln. Nach etlichen Querelen mit vier Jahren Verspätung.

Wien war bisher die größte und bedeutendste aller acht Flugeinsatzstellen in Österreich. Nach Wiener Neustadt übersiedeln aber nicht nur die Einsatzhubschrauber, sondern auch der gesamte Wartungsbetrieb. Zurück in Wien bleibt nur ein Flugfeld für Notfalleinsätze, wie zuletzt beim Terroranschlag vergangenen November in der Wiener Innenstadt. Bis Ende 2022 soll die Flugeinsatzstelle umgezogen sein, die gesamte Wartung soll bis Ende 2023 folgen. Dadurch wird es endlich ausreichend Platz für die technische Instandsetzung der 16 Polizeihubschrauber geben.

Auch die Theorieausbildung der Flugschule findet in Zukunft in Wiener Neustadt statt, die praktischen Trainingsflüge wenige Kilometer weiter am Flugplatz in Bad Vöslau (Bezirk Baden). Die projektierten Kosten liegen bei knapp unter 12 Millionen Euro

Doch ist es nicht die einzige Neuerung, die die Flugpolizei 2022 durchlaufen wird. Ebenso soll es zu einer Referatsaufteilung innerhalb der Einheit kommen. Diese ist vor allem notwendig, da immer öfter Drohnen zum Einsatz kommen.

Fünf Direktionen entstehen

Apropos Aufteilung: Auch im Innenministerium zeichnet sich eine neue Struktur ab. Neben der Generaldirektion für Öffentliche Sicherheit, der Generaldirektor Franz Ruf vorsteht, sollen insgesamt fünf weitere Direktionen entstehen. Die drei bereits bestehenden: die Direktion für Spezialeinheiten (DSE), die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und das Bundeskriminalamt. Sowie die zwei neu geschaffenen, die Direktion des Bundespolizeidirektors, der als zusätzliche Führungsebene den mächtigen Landespolizeidirektoren übergeordnet wird und operative Durchgriffsrechte erhalten soll, sowie eine Direktion für Ressourcen.

Teil eins der Neuerungen sollen bis 1. Jänner umgesetzt werden, für Teil zwei lautet die Deadline 1. März des kommenden Jahres.