Polizei: Posten-Karussell dreht sich

Lange spekuliert wurde dabei, ob ein Jusstudium für die drei Spitzenpositionen notwendig sein wird. Das ist bei der Polizei an sich vorgeschrieben. Pikant ist aber: für den Direktor reicht nun erstmals ein Studium, egal welcher Art. Ein Abschluss in Ägyptologie oder Philosophie würde also genügen, um die Voraussetzungen für den lukrativen Job (mindestens rund 9.000 Euro Bruttogehalt plus Zulagen) zu erfüllen.

Für die Stellvertreter gibt es hingegen strengere Kriterien, das Studium ist auf vier Richtungen (darunter Jus) beschränkt.