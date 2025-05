Früher Prediger, heute Influencer: Wie der Politische Islam seine Anhänger findet

Der Anschlag in Villach: Meist sind es nicht mehr die früher so gefürchteten „Hinterhofmoscheen“, in denen sich junge Männer radikalisieren. Mittlerweile geschieht dies oft online über Tiktok oder Youtube. Wie etwa beim mutmaßlichen Attentäter von Villach: Am 15. Februar soll der Syrer im Namen der Terrororganisation IS („Islamischer Staat“) in der Innenstadt von Villach auf Menschen eingestochen haben.

Rasche Radikalisierung online: Ein 14-Jähriger starb, fünf weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der 23-jährige Tatverdächtige war 2019 nach Österreich gekommen. Erst einige Wochen vor dem Anschlag dürfte er begonnen haben, sich gezielt für den IS zu interessieren: Er fand zahlreiche Videos auf Tiktok und Youtube – Kontakte zu einem Prediger oder zu einer Moschee soll es keine gegeben haben. Einen Anschlag zu begehen, dürfte er erst wenige Tage vor der Tat beschlossen haben: Als er beim Googeln auf ein neues IS-Video stieß.

Weltweite Vernetzung: Terrororganisationen oder Influencer können ihre radikalen Inhalte heutzutage also problemlos über alle Grenzen hinweg auf der ganzen Welt verbreiten. Auch mutmaßliche Attentäter können sich mühelos weltweit vernetzen. Beran A. etwa soll in seinem Kinderzimmer in Ternitz in Niederösterreich Pläne für einen Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert in Wien geschmiedet haben. Außerdem dürfte er mit zwei weiteren Männern Anschläge in Mekka, Istanbul und Dubai geplant haben. Einer von ihnen, der 20-jährige Hasan E. aus Bruck/Leitha, soll in Mekka fünf Menschen niedergestochen haben und sitzt in Saudi Arabien in Haft.