Millî Görüş in Wien-Favoriten: Wer dahintersteckt und für welche Werte sie stehen

Laut Kenan Güngör sei jedoch auch die Bezeichnung Millî Görüş zulässig: „Institutionell hat sich die IF in Europa zwar von der Millî Görüş, die in der Türkei kaum noch existiert, getrennt. Doch religiös-weltanschaulich steht sie in direkter Nachfolge der Bewegung.“

Als Österreichische Sektion der türkischen Millî Görüş wolle man nicht bezeichnet werden, betont IF-Sprecher Tașdöğen. Die IF sei die Vertretung der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) mit Sitz in Deutschland. Doch es sei wichtig, zu unterscheiden: „Die türkische Millî-Görüş-Bewegung ist politisch aktiv. Wir sind eine Religionsgemeinschaft und betreiben Moscheen.“

Für welche Werte stehen die Islamischen Föderationen?

Um mehr über die IF zu erfahren, war kürzlich eine Studie geplant, an der auch Güngör mitwirken hätte sollen: „Wir wollten untersuchen, welche Strömungen es gibt und welche Inhalte vermittelt werden.“ Vorgespräche waren weit fortgeschritten – dann habe sich die IF zurückgezogen. Die Fragestellung sei den IF letztlich zu Problem-zentriert gewesen sei, so Güngör: „Das fand ich bedenklich. Forschung, die etwas nur positiv darstellt, ist keine richtige Forschung.“

Man habe sich der Studie nicht entziehen wollen, schildert Tașdöğen. Doch hinter der Studie stand die Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI). „Die DPI hat sich nicht an Vereinbarungen gehalten und hat Studien über uns ohne unser Wissen veröffentlicht. Daher fehlt es hier an Vertrauen.“ Gegen deren Islamlandkarte sei man etwa sogar mit einem Anwalt vorgegangen. „Dort wurden Begriffe verwendet, die uns in die Nähe von Terroristen gerückt haben“, so Tașdöğen. Studien, die von der DPI finanziert werden, hätten vor allem ein Ziel, fügt Arslan hinzu: „Muslime hier als böse zu zeichnen.“

Der Rückzug sei strategisch kein kluger Schritt gewesen, sagt Integrationsexperte Güngör: „Wenn es von einer Organisation tendenziell ein negatives Bild gibt, führt Nicht-Kommunikation zur Verstärkung dieses negativen Bildes.“