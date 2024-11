Neue Moschee von Millî Görüş in NÖ besorgt Politik und Anrainer

Nationale Sicht – das bedeutet „Millî Görüş“ von Türkisch auf Deutsch übersetzt. Es ist der Name einer islamischen Gemeinschaft, die gerade für Aufregung sorgt. Die Islamische Föderation (IF) – laut Verfassungsschutz ein österreichischer Regionalverband von Millî Görüş – eröffnete in Ostösterreich nämlich zwei neue Zentren; eines davon befindet sich in Wien-Favoriten am Reumannplatz.